برلماني: التأمين الصحي على عمال المقاولات يؤكد اهتمام الدولة بالبسطاء

قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو البرلمان، إن قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتأمين الصحى على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهؤلاء العمال، والتأمين عليهم صحيا واجتماعيا.





وأضاف "ضيف" فى بيان صحفى له اليوم، أن هذا القرار خطوة جيدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية ومن بينها "المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات" وذلك من خلال توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى.





وطالب بأن يشمل القرار كل العمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من حصرها وتسجيل بياناتها، وأن يشمل هذه العمال النظام التأمينى الصحى والاجتماعى، والنظر لظروفهم المعيشية الصعبة لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متميزة لهم.



