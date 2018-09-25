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خارجية النواب: خطاب السيسي بنيويورك يبعث رسالة مهمة لإسرائيل.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:04 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يقضى على الكثير من الإرهابيين بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأضافت "نصير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الثلاثاء، أن السيسي يتحدث بعزة وكرامة عن محاربة الإرهاب بالولايات المتحدة نظرًا لما حققته مصر من إنجازات كبيرة.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن كلمات الرئيس بنيويورك تبعث برسالة مهمة لإسرائيل، وهى أن القوة ليست فى الحروب والتدمير، وإنما فى قوة السلام، وذلك فى ذكرى الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا.

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