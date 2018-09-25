القبض على شرطى مزيف ينصب على أصحاب المحلات بحدائق القبة

القى رجال الأمن بالقاهرة القبض على رجل شرطة مزيف ينصب على أصحاب المحلات بحدائق القبة.



وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق من احد أصحاب المحلات مفادها تردد احد الأشخاص عليه وادعائه بأنه من مباحث الكهرباء وطلب مبالغ مالية نظير التغاضي عن تنفيذ أحكام غرامات كهرباء صادرة بشأنه



انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه عاطل وبحوزته مبلغ مالي 950 جنيها حال تقاضيه مبلغ 600 جنيه من صاحب مغسلة نظير التغاضي عن تنفيذ حكم غرامة كهرباء صادر بشأنه



واعترف بارتكاب الواقعة وانتحاله صفة فرد شرطة كما قرر ارتكاب واقعة أخرى بذات الاسلوب



