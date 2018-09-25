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أخبار العالم

الصين تمنع سفينة حربية أمريكية من مواصلة رحلتها

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:00 م
أرشيفية
أرشيفية
رحيم يسري
قالت مصادر دبلوماسية أمريكية إنه كان من المقرر أن تزور سفينة حربية أمريكية من نوع "Wasp" هونج كونج في أكتوبر المقبل، إلا أن السلطات الصينية قررت عدم الاستجابة للطلب الأمريكي، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية، كنغ شوانغ، أن بكين تنظر دائما في كل طلب أمريكي بشأن السماح لسفن عسكرية بدخول ميناء هونج كونج استنادا إلى مبدأ السيادة وحيثيات الوضع الراهن، وذلك دون تقديم مزيد من التعليقات.

وأشار الموقع إلى أن بكين لم تتخذ خطوات كهذه منذ عام 2016، حين منعت مجموعة سفن حربية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "جون ستينيس" من الرسو في ميناء هونج كونج.

وشهدت العلاقات بين الدولتين مؤخرا تصعيدا ملحوظا في حدة التوتر بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب اقتناء بكين مقاتلات "سوخوي" ومنظومات الصواريخ "إس-400" من روسيا، الأمر الذي دفع بكين إلى تعليق مفاوضات عسكرية مع واشنطن، كما دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، حيز التنفيذ، تزامنا مع بدء سريان رسوم صينية مضادة على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

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