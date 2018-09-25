قصور الثقافة تنعي سالم الشربيني

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة قيادة وعاملين سالم الشربيني مدير عام الإدارة العامة للقصور المتخصصة الأسبق، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.



يذكر أن الفقيد خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة وعمل بجريدة الأهرام، وانتقل بعدها للعمل في قصور الثقافة.



وتنقل الشربيني خلال عمله ما بين الإدارة العامة للجمعيات الثقافية ثم الإدارة العامة للقصور المتخصصة ومديرا عاما للقصور المتخصصة قبل أن يتركها لبلوغه السن القانونية.