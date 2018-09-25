الصحة: وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - بورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، الثلاثاء، عن وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة "سوزوكى" بطريق الإسماعيلية بورسعيد.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة، وهى لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات إلى مشرحة مستشفى السويس العام، بينما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، والذين تتراوح أعمارهم من 4 إلى 9 سنوات، فيما عدا السائق 40 عاما وسيدة تبلغ من العمر30 عامًا.



وأضاف مجاهد أن الإصابات جميعها بسيطة تتراوح بين اشتباه كسر بالذراع، وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.