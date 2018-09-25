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حوادث

شرطة التموين تضبط ٨٥ قضية غش تجاري خلال ٢٤ ساعة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:05 م
ًصورة أرشيفية - حملات
ًصورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة،عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات خلال ٢٤ ساعة عن ضبط 21 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز و238 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و15 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و85 قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط 589 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و20 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها و25 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .

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