ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فيديو جراف.. مجلس الوزراء ينفي 8 شائعات خلال 4 أيام

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لرئيس الوزراء بيانا توضيحيا بشأن عدد من الموضوعات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات،حيث تم رصد شائعات خلال الفترة من (21 حتى 25 سبتمبر 2018‏).

ونفى المركز الإعلامي،صحة ما تم تداوله حول رفض تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات ‏الدراسية كما نفى تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 2000 جنيه.

ونفى المركز أيضا ورود جملة "القدس عاصمة لإسرائيل" في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي.

ونفى المركز،صحة ما تردد حول ‏فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة،كما أكد عدم صحة ما أثير حول تحصيل رسوم 30 جنيهًا على فواتير الكهرباء شهريًا لصندوق تحيا مصر كما نفي فرض ضريبة 100 جنيه على المرضى عند إجراء العمليات الجراحية‏.

وأكد المركز عدم صحة ما تم تداوله حول تزايد شكاوى المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية جنوب محافظة أسوان‏،كما نفى منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها.

ترشيحاتنا

روسيا بدأت نقل وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم بسوريا

مدير أمن الإسماعيلية يطمئن على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة

فضيحة جديدة للدوحة .. قطر تنظم كأس العالم على أراض مسروقة

تفاصيل أول رحلة للقطار السريع بين القدس وتل أبيب

بالأرقام.. الجمهور فعل المستحيل من أجل محمد صلاح.. و5 لاعبين سبقوه في الترتيب

عمر السومة يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش

نتنياهو: عملياتنا العسكرية في سوريا متواصلة

التعليم: الميكروباص المقلوب بحادث الإسماعيلية مؤجر وغير تابع لأي مدرسة

رد ناري من محمود فايز على الاتهامات الموجهة لـ كوبر بشأن محمد صلاح

مواعيد مباريات الأهلي القادمة.. مواجهات عربية تنتظر المارد الأحمر

بالأسماء.. سيدة كردية و7 رجال يتنافسون على منصب رئيس العراق

حقيقة تحصيل 30 جنيها رسوما على فواتير الكهرباء شهريًا لـ تحيا مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

15 صورة تكشف أناقة كاثرين زيتا جونز في عيد ميلادها

مبادرة شبابية لتنظيف وتجميل قريتهم في كفر الشيخ.. صور

ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل ميناء في تحقيق أعلى فائض بالإيرادات..صور

فيديو

عفيفي: رسائل السيسي بأمريكا ضوء أخضر لزيادة الاستثمارات الأجنبية ..فيديو
فيديو جراف.. مجلس الوزراء ينفي 8 شائعات خلال 4 أيام
بث مباشر.. بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73
طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى
خبير أمن معلومات: جوجل قادرة على التحكم في المجريات السياسية للدول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟