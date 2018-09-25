فيديو جراف.. مجلس الوزراء ينفي 8 شائعات خلال 4 أيام

أصدر المركز الإعلامي لرئيس الوزراء بيانا توضيحيا بشأن عدد من الموضوعات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات،حيث تم رصد شائعات خلال الفترة من (21 حتى 25 سبتمبر 2018‏).



ونفى المركز الإعلامي،صحة ما تم تداوله حول رفض تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات ‏الدراسية كما نفى تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 2000 جنيه.



ونفى المركز أيضا ورود جملة "القدس عاصمة لإسرائيل" في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي.



ونفى المركز،صحة ما تردد حول ‏فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة،كما أكد عدم صحة ما أثير حول تحصيل رسوم 30 جنيهًا على فواتير الكهرباء شهريًا لصندوق تحيا مصر كما نفي فرض ضريبة 100 جنيه على المرضى عند إجراء العمليات الجراحية‏.



وأكد المركز عدم صحة ما تم تداوله حول تزايد شكاوى المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية جنوب محافظة أسوان‏،كما نفى منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها.