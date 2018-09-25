رئيس الوزراء يلتقي السفير اللبناني بالقاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الثلاثاء، السفير على الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لبلاده لدى جامعة الدول العربية.



وفى بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالسفير اللبناني، وطالب بنقل تحياته إلى نظيره سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، مؤكدًا حرص الحكومة علي دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، وأننا على أتم استعداد للارتقاء بأطر التعاون المختلفة لآفاق جديدة وتبادل الخبرات والبناء على الإمكانيات المتنوعة التي يمتلكها البلدان الشقيقان.



ومن جانبه، أكد السفير اللبناني خلال اللقاء على تطلع بلاده إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعظيمها لترتقي إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية والاجتماعية، موضحًا أنه يجرى التنسيق مع الوزارات المختلفة لتفعيل أطر التعاون في عدة مجالات من بينها تنشيط التعاون في مجال السياحة من خلال تنفيذ برامج سياحية مشتركة.



