سقوط مدرس متهم بالنصب على عدد من المواطنين في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على بعض المواطنين بالشرقية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بأحد المعاهد الأزهرية.



البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة بشرق الدلتا من ثلاثة مواطنين مقيمين بالشرقية بقيام المدعو "عبدالرحمن.ع.ش- مواليد 1971 - مدرس بإحدى المدراس الثانوية الصناعية، ومقيم بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر بالشرقية" بادعاء علاقات لدى بعض المسئولين بالمعاهد الأزهرية "على خلاف الحقيقة"، وتحصل من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (82,000 إثنان وثمانون ألف جنيه وبعض المستندات الخاصة بهم) نظير تعيينهم بتلك المعاهد، وعدم إلتزامه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.