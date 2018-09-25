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الري: اجتماع أديس أبابا بشأن سد النهضة يستهدف تعزيز مسارات التعاون الفني

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:21 م
صدى البلد
مي فهمي
قال يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، إن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بجميع مساراته سواء كانت فنية أو سياسية أو قانونية، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجري حاليا في أديس أبابا لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا تستهدف تعزيز مسارات التعاون الفني حتى نصل لتوافق بشأن حقوق مصر التاريخية في المياه.

وأضاف "خفاجي"، في مداخلة هاتفية بفضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء، أنه يأمل في أن تسفر هذه المفاوضات على تقدم يحافظ على حقوق مصر التاريخية في المياه والتي تحقق أهداف التنمية في إثيوبيا والسودان، منوها بأن الاجتماع الذي سيجري في أديس أبابا لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات، في إطار اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس عام 2015، والذي كان به عدد من النقاط الإيجابية التي يسير فيها الأطراف الثلاثة في ضوء تحقيق المنافع المشتركة.

وأشار إلى أن الدعوة لعقد اجتماع بين الوزراء الثلاثة جاءت من وزير الري الإثيوبي، ليتم تناول وبحث وتحريك الموقف فيما يخص الأمور الفنية المتعلقة بسد النهضة والتي تم التعرض لها من خلال اللجنة الثلاثية الفنية المشتركة.

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