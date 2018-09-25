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محافظات

رئيس مركز مطاي بالمنيا يبحث عددا من شكاوى المواطنين

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:21 م
صدى البلد
ايمن رياض
بحث اللواء ناصر فتحي رئيس مركز مطاى بالمنيا، عددًا من الشكاوى المقدمة لإدارة خدمة المواطنين بمجلس المدينة والتي تمس الحياة اليومية للمواطن، لإيجاد آليات لحل تلك المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين وحل شكواهم والاستماع لهم، واتخاذ جميع  الإجراءات اللازمة لتلافى أسباب الشكوى وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، إعلاء لمصلحة المواطنين وتحقيقًا لمطالبهم.

وأوضح رئيس المركز أن الشكاوى المقدمة تركزت موضوعاتها ما بين النقل والانتداب بالمصالح الحكومية والتموين والحصول على تراخيص خاصة بالمحال التجارية وتركيب عدادات كهرباء بمنزل غير مرخص.

حضر اللقاء المهندس علي محمد كويس نائب رئيس المركز وخلف ممدوح سكرتير المركز وعدد من أهالى المركز.

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