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أخبار البلد

تعرف على آليات تقييم المحافظين والعاملين بالمحليات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:29 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية علي نشر معايير تقييم اداء العاملين بالمحليات، على أن تكون الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.

وكلف المحافظين بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين،وإجراء جولات ميدانية على الاحياء والمدن والقرى بالمحافظة وكذلك تكليف رؤساء القرى والمدن والاحياء باجراء جولات في نطاق عملهم لمتابعة تنفيذ التكليفات وتقديم الخدمات للمواطنين.

وحول دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لمتابعة الاوضاع وتقييم اداء العاملين بالمحليات ومتابعة تنفيذ المشروعات ،قال:شعراوي : القطاع مكمل للدور الذي يقوم به المحافظ لمتابعة كافة ما يدور علي ارض المحافظة ، من خلال الجولات المفاجئة علي بعض المدن والاحياء لمتابعة كافة الملفات والخدمات المقدمة للمواطنين وتقييم اداء موظفي المحليات وحل شكاوي المواطنين.

وحول آليات تقييم اداء المحافظين:قال :انه يتابع يوميا هاتفيا مع المحافظين الاوضاع في المحافظات ،بالاضافة الي الجولات الميدانية في المحافظات لتفقد المشروعات ، وكذلك التقارير الاسبوعية التي يرسلها المحافظون حول الملفات المكلفين بها.

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