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تعليم

إعلام القاهرة تعلن موعد تأسيس الأسر الطلابية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:23 م
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن موعد فتح باب تكوين الأسر الطلابية للعام الدراسى الجديد 2018 /2019.

ويشترط تولى ريادة الأسرة أحد أعضاء هيئة التدريس وأن لا يقل عدد الطلاب بها عن 50 طالبا وطالبة ولا يجوز تأسيس أسرة على أساس فئوى أو سياسى أو عقائدى.

ولا يجوز استضافة أى شخص من خارج الجامعة إلا بعد موافقة وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم وميزانية الأسرة تكون من الاشتراكات الخاصة لأعضائها تحت رعاية رائد الأسرة.

يذكر أن بداية التقديم لإنشاء الأسر الطلابية يوم الاثنين الموافق ١-١٠-٢٠١٨، وتستمر لمدة شهر من هذا التاريخ وعلى من يرغب فى تكوين أسرة طلابية التوجة لرعاية الشباب لسحب طلب تأسيس.

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