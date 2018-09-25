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حوادث

الداخلية: تنفيذ ٢٢٤ قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بالمحافظات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:24 م
ًصورة أرشيفية - ازالة
ًصورة أرشيفية - ازالة تعديات
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمطحات المائية ومنافع الرى والصرف .

وأسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن المنوفية عن تأمين تنفيذ (44) قرار إزالة حالات تعد متنوعة وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ (71) قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ (17) قرار إزالة حالات تعد متنوعة.

وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم تأمين تنفيذ (31) قرار إزالة حالات تعد متنوعة.

كما تمكنت مديرية أمن أسوان من تأمين تنفيذ (30) قرار إزالة حالات تعد متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ (7) قرارات إزالة حالات تعد متنوعة.

وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ (24) قرار إزالة حالات تعد متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون .

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