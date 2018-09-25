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تعليم

محافظ جنوب سيناء يشيد بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية.. فيديو وصور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
ايمن محمد
أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية بطور سيناء عن السنوات الماضية، قائلا: "إن هذا التطور سوف يلبي جميع طلبات المدرسة واحتياجات التلاميذ".

جاء ذلك خلال الزيارة الاولى للمحافظ للمدرسة الفكرية بطور سيناء خلال العام الدراسي الجديد والتي رافقه خلالها محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى الزغبي وكيل المديرية والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء،بحضور الشيخ خليل الحويطي رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ومحمود جلال مدير إدارة التربية الخاصة.

وكان فى استقبال المحافظ وسام على مديرة المدرسة وطلاب المدرسة الذين قدموا فقرات غنائية متميزة نالت إعجاب المحافظ والحضور، وقام المحافظ بتوزيع الزى المدرسي على طلاب المدرسة.
محافظ جنوب سيناء يشيد بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية.. فيديو وصور
محافظ جنوب سيناء يشيد بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية.. فيديو وصور
محافظ جنوب سيناء يشيد بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية.. فيديو وصور
محافظ جنوب سيناء يشيد بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية.. فيديو وصور
محافظ جنوب سيناء يشيد بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية.. فيديو وصور
محافظ جنوب سيناء يشيد بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية.. فيديو وصور
محافظ جنوب سيناء يشيد بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية.. فيديو وصور
محافظ جنوب سيناء يشيد بتقدم مستوى طلاب المدرسة الفكرية.. فيديو وصور

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