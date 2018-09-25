وزير القوى العاملة: تعميم نظام التفتيش الإلكتروني بمكاتب المحافظة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية عفيفي محمد عفيفي، اليوم الثلاثاء، لبحث جميع المعوقات والمشكلات التي قد تتواجد بمنظومة العمل داخل المديرية.



وأوضح بيان، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الوزير بعقد اجتماعات مكثفة مع مديري مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لمتابعة خطط العمل بكل مديرية لتذليل أية معوقات أو مشاكل قد تقابل المديريات في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة الرؤى والمقترحات الجديدة التي تفيد العمل للوصول إلى نتائج ملموسة تعود ثمارها للأجيال القادمة.



وشدد سعفان على ضرورة الالتزام بتعميم نظام التفتيش الإلكتروني الجديد علي كافة المكاتب بنطاق المحافظة والعمل علي قيام المديرية بإعداد خط تدريبية لتدريب جميع المفتشين بالمديرية ومكاتبها علي قوائم المراجعة الخاصة بتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك تمهيدا لنقل المكاتب من عملية التفتيش اليدوي الي الالكتروني، موضحًا أنه بنهاية عام 2019 سوف تكون الوزارة قد انتهت من حوسبة جميع المكاتب على مستوى الجمهورية.



وطالب الوزير بضرورة سد العجز في إعداد المفتشين، وذلك من خلال تطبيق نظام المفتش الشامل بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي، موجهًا بتفعيل قرار مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بشأن تطبيق نظام التعاقد بعقود مؤقتة، وذلك لسد العجز في بعض الأماكن الحيوية بالمديرية.