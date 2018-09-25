ضبط 1.6 ألف كيلو ملح مجهول المصدر في أبو قرقاص

ضطت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، طن و616 كيلوجراما من ملح الطعام مجهول المصدر، خلال طرحه وبيعه للمواطنين، وذلك خلال حملة تموينية مفاجئة تم تنظيمها برئاسة العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابو قرقاص بالتنسيق مع إدارة تموين ابو قرقاص ومباحث التموين.



قال رئيس المركز إنه تم تحرير محضر بالواقعة وأخذ عينات من الملح الذي تم تداوله وبيعه للمواطنين من قبل مكتب مراقبة الأغذية لتحليلها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للاشتراطات الصحية.



كما ضبطت مباحث تموين ابو قرقاص خلال الحملة 7 أجولة من الدقيق المدعم بحوزة احد التجار قبل بيعه في السوق السوداء و50 كرتونة عصير منتهية الصلاحية، وتحررت محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



أشار رئيس المركز إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الأغذية المنتهية الصلاحية لإعدامها وفقًا للقواعد البيئية والاشتراطات الصحية المتبعة، مؤكدًا على استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة والمطاعم لتحقيق الانضباط داخل الأسواق والوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة بها.



كما ناشد رئيس المركز المواطنين سرعة التواصل مع الوحدة المحلية في حالة وجود شبهة غش أو فساد لأي منتج لمحاسبة كل من يخالف ويضر بصحة المواطنين بحزم وشدة.