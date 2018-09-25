البنك الأهلي يوقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

وقع البنك الأهلي المصري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مذكرة تفاهم بهدف دعم وتمويل وبناء قدرات الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين بهدف إقامة شركات ناشئة.



حضر التوقيع كل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذة داليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ أحمد السعيد رئيس مجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار ومجموعة من قيادات البنك والأكاديمية.



وصرح هشام عكاشة بأن مذكرة التفاهم تسعى بشكل أساسي إلى تدعيم التعاون بين البنك الأهلي والأكاديمية في تمويل المشروعات الناشئة وبصفة خاصه في مجال التكنولوجيا وكذا مساندة القطاعات الداعمة لأنشطة ريادة الأعمال وتقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة حيث تتنوع مجالات التعاون بين الجانبين في برامج الحاضنات ومسرعات النمو ودعم رواد الأعمال ومسابقات " رالي ريادة الأعمال" وكذا برنامج الخدمات غير التمويلية لتنمية الأعمال.



بالإضافة إلى برنامج ميكنة المدفوعات وكذا التعاون في مجالات التدريب حيث تتيح المذكرة برامج تدريب صيفية بالأكاديمية وبرامج بناء القدرات في العلوم الإدارية مضيفا أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في اطار استمرار دعم البنك الاهلي المصري للدولة لبناء وتنمية وتمويل الشباب رواد المشروعات الصغيرة وأصحاب الأفكار الابتكارية والتي تتسق مع رؤية مصر 2030 لتدعيم الابتكار وريادة الأعمال .



من جانبه،أكد يحيى أبو الفتوح أن آلية تفعيل مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين البنك والأكاديمية لتيسير العمل ومتابعة التنفيذ بشكل مستمر حيث سيتولى البنك تقديم الدعم اللازم لإقامة وتفعيل البرامج التدريبية الخاصة بدراسة الإستثمار وتمويل الشركات الناشئة ضمن برامج حاضنات الأعمال ومسرعات النمو بالأكاديمية ، إضافة الى قيام البنك بالترويج للبرامج المشتركة من خلال شبكة علاقاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني .



كما ستتولى الأكاديمية تعريف الطلبة بأهداف ذلك التعاون وذلك بالاستعانة بهيئة التدريس بالأكاديمية ومن خلال مركز ريادة الأعمال بها ، إضافة الى توفير أماكن التدريب وأماكن التوجيه والإرشاد وكافة اللوجيستيات وتوفير الاستشارات والدعم الفني اللازم لنمو الشركات لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر للدورة الواحدة وكذا ترشيح رواد الأعمال من الخريجين من الأكاديمية من أصحاب الأفكار الإبداعية أو الراغبين في الحصول على خدمات تمويلية لإقامة مشروعاتهم الريادية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة .

