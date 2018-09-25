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محافظات

رئيس مدينة أشمون يناقش إنشاء مدرسة للصم والبكم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:26 م
مركز ومدينة أشمون
مركز ومدينة أشمون
محمد امين
عقد الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون، اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمجلس مدينة اشمون.

وحضر الاجتماع كل من نائبي رئيس المدينة وسكرتير عام المجلس ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات بالمجلس ومديري الإدارات الخدمية بأشمون.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة والتي جاء على رأسها انشاء مدرسة جديدة للصم والبكم بأشمون، حيث جار اتخاذ الموافقات اللازمة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والإدارة التعليمية بأشمون لإنشاء المدرسة.

وتم مناقشة تبرع أحد المواطنين بساقية ابو شعرة بقطعة أرض مساحتها حوالي 29 قيراطا لإنشاء مدرستين أحدهما تجريبي لغات والأخرى مدرسة تعليم أساسي، كما تم فتح باب المناقشة أمام الحضور لمناقشة أهم الانجازات ومعوقات العمل بالادارات الخدمية والوحدات المحلية وسبل حلها.

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