محافظ البحيرة في أول لقاء لخدمة المواطنين يبحث 16 مشكلة..صور

عقد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة لقاءه الاول لخدمة المواطنين وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى، بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوي، السكرتير العام ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ورئيسي مدينتي دمنهور وأبو حمص ومديري إدارت الشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة بالديوان العام.



والتقى محافظ البحيرة بعدد 16 مواطنا ومواطنة تنوعت مطالبهم ومشاكلهم حسب حالة كل مواطن وظروفه، حيث حرص على مقابلة كل حالة على حدة والحديث معها والعمل على إنهاء مشاكلها وتم التنسيق مع الحاضرين من الجهات المعنية لحل شكواهم كل فيما يخصه.



وقرر محافظ البحيرة، صرف مساعده مالية 500 جنيه من مديرية التضامن لمواطن مريض بورم خبيث بالفك ويعالج في جامعة الإسكندرية، كما وجه بدراسة إجراء تحويله لصرف معاش تكافل وكرامة وقيام إحدى الجمعيات الخيرية بمساعدته.



ووجه محافظ البحيرة، شركة مياه الشرب بمراجعة قيمة المقايسة التي تقدر بـ8000 جنيه لأحد المواطنين معاق بكفر الدوار الذي قام ببناء منزله ولا يستطيع تحمل تكاليف قيمة المقايسة، كما وجه رئيس الوحدة المحلية بكفر الدوار بتقديم مساعدة للمواطن حيث يعمل بالمجلس.



ووجه محافظ البحيرة بتوفير سيارة إسعاف لأحد المواطنين الذي تعاني نجلته من شلل وتحتاج عدد 20 جلسة أكسجين بمحافظة الإسكندرية.



وكما وافق محافظ البحيرة على عدد 2 طلب مقدمين للتربية والتعليم يرغب أحدهما والمصاب في عمليات القوات المسلحة في نقل نجله من مدرسة إلى مدرسة حيث تم الموافقة والطلب الآخر من مواطنة ترغب في منحها إجازة نصف الوقت، نظرا لظروفها وتم الموافقة، إحالة عدد 3 طلبات ترخيص ونقل ترخيص أتوبيسات إلى اللجنة العليا للمواقف لاتخاذ الإجراءات وفقا للضوابط.



وقرر محافظ البحيرة صرف مساعدة مالية 500 جنيه دفعة واحدة لأحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يلتمس الموافقة على ترخيص كشك حيث وجه رئيس المدينة بالدراسة والعرض على السكرتير العام وعمل اللازم.



وقرر محافظ البحيرة، وقف أي تحرك غير قانوني للسيارات بنادي الربيع للمسنين بدمنهور، وضرورة قيام مديرية التضامن الاجتماعي بحل جميع المشاكل الموجودة داخل النادي وسرعة استصدار قرار لتعيين مجلس إدارة جديد للنادي، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من أعضاء النادي الذين يتضررون من سوء معاملة رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق لهم وعدم تلبيتهم لمطالبهم.



وقرر محافظ البحيرة، إحالة أوراق سوق مواشي أبو حمص للسكرتير العام والشئون القانونية للتحقيق، ووجه رئيس مدينة أبو حمص، بمراجعة إعلان السوق فورا، وذلك وفقا لشكوى المستأجر الذي يلتمس الموافقة على تسليمه السوق.



ووجه محافظ البحيرة، السكرتير العام للمحافظة ومديرية أوقاف البحيرة لعمل اللازم نحو مساعدة أهالي عزبة بيومي مراد بقراقص بدمنهور، الذين قاموا ببناء منزل ويلتمسون الموافقة على مساعدتهم في استكمال المسجد وصب السقف وإنهاء التشطيبات به.



وكما وجه آمنة، رئيس مدينة دمنهور والشئون القانونية بالمحافظة بحل مشكلة أحد المواطنين برشيد الذي يمتلك مصنع غزل ونسيج، وتم إلغاء الترخيص الخاص به ويلتمس إعادة الترخيص وأكد سرعة حل المشكلة بالشكل القانوني خلال 72 ساعة.



وقرر محافظ البحيرة، صرف مساعدة مالية لأحد المواطنين، الذي يعمل عاملا باليومية ويعول أسرة من 5 أفراد وأصيب في حادث نتج عنه شلل بالطرفين السفليين، ووجه المحافظ بإجراء الجلسات بالمجان وقيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل له وقيام مديرية الصحة بتوفير العلاج بالتنسيق مع مدير المستشفى.



ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور، بدراسة حالة مواطنة قامت بإجراء عملية إزالة ورم بالمخ وقام مجلس المدينة بسحب المحل الخاص بها لعدم قيامها بدفع الإيجار ووجه مديرية التضامن الاجتماعى لعمل اللازم للمواطنة.



وكما وجه المحافظ بضرورة قيام وكيل وزارة القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب والتضامن الاجتماعي لدراسة حالة ممرضه تم فصلها من العمل وتلتمس الموافقة على منحها فرصة، نظرا لظروفها.