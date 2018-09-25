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رياضة

اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أقيمت اليوم دورة تدريبية للحكام والمدربين استعدادا للبطولة العربية للكاراتية والتى تستضيفها مصر خلال يومي 29 ،30 سبتمبر الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 10 دول.

وستشارك مصر في البطولة بـ30 لاعبا، وسيتم افتتاح البطولة بحفل كبير عصر يوم 29 من الشهر الجاري بمشاركة السعودية، والإمارات، والعراق، وتونس.

وحضر الفعاليات كلا من محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي وعميد محمد البكرى رئيس الاتحاد الفلسطيني وعضو الاتحاد العربي.
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور
اتحاد الكاراتيه يستعد للبطولة العربية بدورة تدريبية للحكام.. صور

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