خبيرة: استخدام التليفون المحمول قبل النوم يدمر خلايا المخ .. فيديو

قالت الدكتورة رحاب أحمد العوضي أستاذ مساعد علم النفس السلوكي، إن النوم ساعات زائدة يفعله الشخص بسبب تعرضه لاضطرابات يومية أو سوء حالته النفسية والهروب من الواقع ولكنه لا يصنف تحت مسمى اضطرابات النوم التى تحدث بسبب وجود أرق وأحلام مزعجة، وصعوبة تنفس أثناء النوم.



وأضافت العوضي، مع الإعلاميين ولاء غانم وعمر الأطرقجي عبر برنامج يوم جديد، الذي يذاع على فضائية الغد، أن إضطربات النوم تؤثر بشكل مباشر جدًا على خلايا المخ بالإنسان لأن النوم مرحلة من مراحل هدوء المخ عن العمل، حيث أن المخ هو ما يدير طوال اليوم أجسادنا وأفعالنا الذهنية.



وأوضحت أن المخ فى حالة النوم يقوم بالراحة ولا يعمل إلا فى العمليات اللاإرادية، مثل صعوبة التنفس وضربات القلب الأشياء التى لا يحتاج فيها المخ إلى مجهود زيادة، مضيفة أن خلايا المخ تتغذي على عاملين أساسيين وهما النوم والأكسجين لكى تعمل وتتجدد.



وأشارت إلى أن هناك أهمية جسدية بالنسبة للنوم، ولكن التركيز أكثر على الراحة الذهنية، وأن أكثر شيء يدمر خلايا المخ هو إستخدام التليفون المحمول ساعتين قبل النوم، وأيضًا وجوده بالغرفة لان ذبذاباته تؤثر على خلايا المخ وبالتالى يستيقظ الإنسان مجهد، وكذلك المنبة أيضًا وبذلك المخ لم يكن قادرًا على تجديد خلاياه.



وأضافت أنه ينتج عن عدم النوم الجيد العصبية والتوتر وعدم التركيز، وتصبح الشهية فى الأكل سيئة إما الأكل بكثرة أو عدم الأكل نهائيا.