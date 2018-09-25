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محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لتعزيز العلاقات المشتركة.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:40 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لبحث سبل تعزيز العلاقات
أحمد عبد العزيز
استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم وفدا صينيا برئاسة وو يوليانغ، نائب وزير دائرة التنظيم ومدير عام الإدارة الثانية لشئون الكوادر للجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وزيادة الفرص والمشروعات الاستثمارية .

وخلال اللقاء أشار المحافظ للوفد، الى أن الإسكندرية في منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي أحد الطرق الرئيسية لطريق الحرير ، وهو الطريق الذي أطلق الرئيس الصيني مبادرة «الحزام والطريق» لدعمه، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دعم مصر الكامل لهذه المبادرة خاصة أن مصر تعد شريكًا حضاريًا وتاريخيًا للصين في تلك المبادرة.

ولفت قنصوة إلى أن الإسكندرية بِها ما يقرب من ٤٤٪؜ من الصناعة المصرية، و٥٧٪؜ من صناعة البترول والكيماويات، علاوة على أنها مدينة متعددة الثقافات يأتي إليها المستثمرون من جميع دول العالم ، خاصة أن بها العديد من جاليات الدول العربية والأجنبية.

وأضاف أن الإسكندرية بها العديد من الاستثمارات الصينية وتمتاز بوجود مجتمع مدني قوي يتعاون مع المدينة بشكل فعال يَصْب في صالحها.

وأوضح أننا لدينا خطة طموحة للكثير من المشروعات تتنوع في البنية التحتية مثل تطوير وسائل النقل الجماعي والذي تشاركنا في تطويره مجموعة من الشركات الصينية، مثل القطار الكهربائي والسريع والمونوريل والترام، وكذا محطات معالجة المياه ومحطات الصرف الصحي.

وأعرب المحافظ عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الصين في العديد من المشروعات الأخرى، مثل صناعة الدراجات الإلكترونية، خاصة أننا ندرس حاليا تخصيص حارة في الطريق للدراجات والدراجات الإلكترونية، على غرار ما يحدث في كبرى الدول حفاظا على البيئة في المقام الأول علاوة على حل أنها أحد أفضل وسائل المواصلات السريعة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا حاليا صندوق الاستثمار الذي سيخرج منه المزيد من الاستثمارات والتعاون بين الدول.

ومن جانبه أكد "يوليانغ" أنه يتطلع للمزيد من تعزيز التعاون بين البلدين وضخ المزيد من الاستثمار الصيني، خاصة مع انطلاق مبادرة الحزام والطريق والتعاون العظيم بين مصر والصين.

ولفت إلى أنه في زيارته للإسكندرية، وجد أنها من أكثر المحافظات الملائمة للاستثمار، وبها كبار رجال الأعمال والمناطق الصناعية، والتي ستحدث بها طفرة هائلة في الاستثمار خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الصين تحتاج إلى ترويج المنتجات المصرية المتميزة لديها، ولذا سيقام المعرض المصري الأول في الصين في نوفمبر القادم، والذي نتمنى أن يكون بداية للعديد من التعاون والمعارض، مؤكدا أنه على أتم استعداد للتعاون والشراكة وإقامة المشروعات التي تحتاجها المدينة.
محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لتعزيز العلاقات المشتركة.. صور
محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لتعزيز العلاقات المشتركة.. صور
محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لتعزيز العلاقات المشتركة.. صور
محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لتعزيز العلاقات المشتركة.. صور
محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لتعزيز العلاقات المشتركة.. صور

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