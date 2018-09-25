تامر حسني وإليسا يتجاوزان 310 ملايين استماع في أحدث ألبوم

حقق النجمان تامر حسني و اليسا مشاهدات تجاوزت الـ 310 ملايين مشاهدة بألبوميّ " عيش بشوقك" و " الى كل اللي بيحبوني" بموقع يوتيوب بعد مرور شهرين على طرحهما.



وحقق البوم اليسا 160 مليون مشاهدة ، وتعد أغنية كرهني هي الاعلى استماعًا بألبومها الجديد محققة 25 مليون مشاهدة، وستقوم النجمة اللبنانية خلال الفترة المقبلة بتصويرها على طريقة فيديو كليب.



كما تمكن تامر حسني من تحقيق 150 مليون مشاهدة بألبومه " عيش بشوقك" الذي يضم 13 أغنية ، حيث قام بتصوير اغنية عيش بشوقك و 100 وش على طريقة فيديو كليب.

