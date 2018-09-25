خبير تربوي: تكدس الفصول وراء فكرة التختة الأولى

أكد الخبير التربوى الدكتور كمال مغيث، أن الصراع على التختة الأولى الذى يحدث سنويا بشكل متكرر مرتبط فى أذهان أولياء الأمور بتأمين مكان جيد ومتميز لأطفالهم .



وأوضح "مغيث"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كثافة الطلاب غير العادية وتكدسهم فى الفصول بشكل لا يلائم العملية التعليمية يدفع أولياء الأمور لترسيخ الفكرة فى أذهان ابنائهم بالبحث عن المقعد الأول وليس هذا فحسب ولكن البحث عن مكان جيد .



وأضاف" الخبير التربوى"، أن الدولة لابد أن توفر مقاعد وفصول كثيرة لاستيعاب الكثافة الطلابية الكبيرة فضلًا عن عملية التنظيم فى أول أيام الدراسة .



وقال "مغيث" مازحًا "على فكرة التختة الأخيرة هى الأفضل ..أنا عن نفسي كنت بختار اجلس فيها علشان أخد راحتى وابعد عن توتر زيارة الموجهين أو بداية القراءة من عند طلاب المقعد الاول "

