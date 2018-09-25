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حوادث

سقوط عصابة أم كروشة بـ 22 طربة حشيش ومشغولات ذهبية بالوراق

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:43 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت ادارة مكافحة المخدرات بالجيزة عن عصابة خطرة للاتجار بالمخدرات بمنطقة الوراق تتزعمها سيدة وزوجها ونجحت في القاء القبض علي افرادها وبحوزتهم 22 طربة حشيش و49 الف جنيه و 3 الاف ريال سعودي و3 هواتف محمولة و10 غوايش ذهب.

ووردت معلومات الي مدير ادارة مكافحة المخدرات بالجيزة بقيام أسماء.ع.ا وشهرتها "أم كروشة" 52 سنة ربة منزل وزوجها إسماعيل.ع.ح وشهرته "إسماعيل الحداد" 54 سنة عاطل سابق إتهامه في قضية سرقة متنوعة وعبد المنعم.م.ح عاطل60 سنة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فور اخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط اعضاء العصابة.

وافادت تحريات العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث ان المتهمين حولوا منزل المتهمة الرئيسية وزوجها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي مستغلين الطبيعة الريفية بالمنطقة لسهولة رصد القوات أثناء إقترابهم من مسكنهم، كما تبين انهم يستعينون ببعض الصبية ك "ناضورجية" لمراقبة الطريق ورصد أية تحركات لإستهدافهم.

تم إعداد مأمورية مكبرة بعد استئذان النيابة العامة وخرجت قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات وقسم الوراق برئاسة المقدم امثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق إستهدفت منزل المتهمة الأوليوتن القاء القبض عليهم.

عثر بداخل المنزل علي 22 طربة حشيش وزنت جميعها 2.5 كيلو و مبلغ مالي 49 الفا و760 جنيها و 3048 ريالا سعوديا  و3 هواتف محمولة و 10 غوايش ذهب وزنت 112 جراما.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة بقصد التواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية والمصوغات من متحصلات نشاطهم الآثم.

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