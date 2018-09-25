قنصوة يدعو جامعة الإسكندرية لوضع أفكار واقتراحات للارتقاء بالمحافظة

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم في الجلسة الثانية لمجلس إدارة جامعة الإسكندرية للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩، بحضور الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل، رئيس جامعة مطروح، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعة.



وأعرب عن فخره لإنتمائه لجامعة الإسكندرية، وقال أن الجامعة هي بيت عظيم ونفخر جميعا بها، وهي العامود الرئيسي لمدينة الإسكندرية، لافتًا إلى أن تعاون الجامعة ومساندتها للمحافظة يشعرنا جميعًا بالأمان، ووجه وافر الشكر والتقدير إلي جامعة الإسكندرية علي ما تقوم به من دور خدمي واستشاري للمحافظة من تقديم كافة الاستشارات والحلول العلمية والعملية الفعالة لحل مشكلات الثغر.



ودعي المحافظ عمداء وأساتذة الجامعة في كافة التخصصات بوضع أفكار واقتراحات وتصورات تكون محل تنفيذ وذلك للإرتقاء بالإسكندرية وتنميتها وحل جميع مشكلاتها.



وأوضح قنصوة أن سقف توقعات المجتمع السكندري أصبح عاليا وهو ما يضع علينا جميعا عبئا وتحديا، والعمل بجهد وإخلاص لنكون عند تلك التوقعات.



وأكد أن جامعة الإسكندرية ممثلة في مشروعات كثيرة من مشروعات المحافظة، مشيرا أن المحافظة لديها كم كبير من الفرص ولابد أن نعمل علي تحقيقها من خلال إقامة أكبر عدد من المشروعات ووضع آليات لتمويل تلك المشروعات، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا علي حوالي ٨١ ملفا للمحافظة علي المدي القصير والمتوسط والبعيد.



وأشار أن من الملفات التي نعمل علي حلها بشكل سريع هو ملف المخلفات الصلبة ونعمل عليه من خلال عدة مراحل تشمل تفعيل منظومة الجمع المنزلي والتي تم تجريبها بالفعل في بعض الأحياء من عدة أيام وأثبتت نجاحها وسيتم دراسة تعميمها علي مستوي المحافظة، وتطوير مصانع تدوير المخالفات.



وأكد أن دورنا في الفترة القادمة جعل منظومة النظافة بالمحافظة علي أعلي كفاءة ومن الملفات السريعة أيضا ملف الطرق والصحة والتعليم وغيرها.



وخلال الجلسة؛ كرمت جامعة الإسكندرية "قنصوة" علي مجهوداته في الجامعة أثناء عمله بها، كما كرمت الدكتور محمد إسماعيل علي ما قام به من مجهودات.