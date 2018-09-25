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برلمان

برلماني يدشن مبادرة الأخلاق الحميدة لبحث أسباب زيادة الجريمة فى المجتمع

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالله خالد
أعلن النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تحت رعاية حزب مستقبل وطن، تدشين مبادرة تحت عنوان "أخلاقنا الحميدة" بهدف الوقوف على استعادة الاخلاق والعادات والتقاليد والأعراف الشرقية الأصيلة، التى تعتبر من أهم سمات المصريين، وبسبب البعد عنها ظهرت بعض المشاكل فى الأسرة المصرية مؤخرا.

وأوضح العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه المبادرة ستضم رجال دين، وعلماء اجتماع، وأساتذة طب نفسى، وتنمية بشرية وخبراء أمنيين فى مجال الجريمة، لبحث أسباب زيادة الجرائم فى الآونة الأخيرة وخاصة تلك التي يرتكبها الآباء فى حق أبنائهم بالتخلص منهم لاسباب واهية، متسائلا: "لماذا تتزايد هذه الجرائم فى الفترة الأخيرة.

وطالب بضرورة البحث فى أصل هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصرى، والتي تتنافى مع الأديان والأعراف والأخلاق، ولابد من خضوع مرتكبي مثل هذه الجرائم للطب النفسي قبل محاكمتهم.

وأرجع " نائب مطروح" ، تكرار هذه الظاهرة إلى التفكك الأسرى، وغياب القيم والأخلاق والعادات والتقاليد، مطالبا بمنع لظاهرة الزواج المبكر الذى يعد من ضمن اسباب تزايد هذه الجريمة، لافتا إلى ان الحملة ستعقد عددا من اللقاءات المفتوحة مع الجمهور و ورجال الدين وعلماء الطب النفسي للاستماع لرؤية المجتمع حول هذه الظاهرة التي تفشت فى الفترة الأخيرة.

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