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أخبار البلد

سقوط أمطار خفيفة من فجر الجمعة على عدة مناطق

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
قال وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، إن كل مخرجات النماذج العددية الخاصة بحالة الطقس تشير إلى عدم وجود أى تغيرات جوهرية متوقعة فى حالة الطقس حتى يوم الاربعاء متوقعا سقوط امطار خفيفة نهاية الاسبوع على عدة مناطق.

وأضاف وحيد سعودي، أن الطقس الخريفى يستمر معتدلا على السواحل الشمالية للبلاد مائلا للحرارة رطبا على محافظات الوجه البحري والقاهرة حار على شمال ووسط الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، أما ليلا فالطقس لطيف على معظم أنحاء الجمهورية يميل للبروده إلى حد ما على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأشار خبير الأرصاد الجوية، إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفتره هي أن التحذير من الشبوره المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مازال موجودا إعتبارا من وقت الفجر وحتى الساعات الأولى من الصباح يمتد تأثيرها حتى القاهرة.

وتابع: إعتبارا من يوم الخميس القادم وحتى يوم الأحد القادم بداية تكاثر السحب منخفضة تسبب طقس غائم معظم ساعات النهار مع إحتمالات لسقوط الأمطار الخفيفة، إعتبارا من فجر الجمعة القادم على أقصى غرب الجمهورية عند السلوم وسيدى برانى ومطروح على أن يمتد تأثيرها على محافظات شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء بشكل خفيف جدا دون أدنى تأثير على الأنشطه اليومية لكافة قطاعات الدولة أو المواطنيين ولن يستمر هطول الأمطار الخفيفة هذه على المناطق المذكوره سوى لعدة دقائق فقط نظرا لوجود منخفض جوى ضعيف فى تأثيره فى طبقات الجو العليا بالرغم من شكله المخيف.

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