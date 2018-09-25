الإيقاف فى انتظار نجم إيطاليا بسبب المنشطات

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن جوسيبى روسى مهاجم منتخب إيطاليا السابق، يواجه خطر الإيقاف لمدة عام، بعدما ظهرت نتائج فحوصات المنشطات التي أجراها، عقب مبارة جنوى وبينفينتو في الموسم الماضي.



وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن جوسيبي روسي، مهاجم جنوى السابق، أجرى فحص للمنشطات وجاءت النتيجة إيجابية، موضحًا أن اللاعب يواجه بذلك خطر الإيقاف لمدة عام.



وأشار إلى إنه تم استجواب روسي مرتين، إلا أنه نفى استخدامه للمنشطات.



وأوضح أن المدعي العام طلب إيقاف روسي لمدة عام، إلا أن الأمر معلق حتى الان، في ظل أنه سيواجه محاكمة يوم 1 أكتوبر المقبل.



ولا يمتلك اللاعب الإيطالي حاليًا، أي نادٍ بعدما غادر صفوف جنوى، بعد المشاركة في 9 مباريات سجل فيها هدفًا واحدًا.

