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اقتصاد

هالة السعيد: نترقب تداعيات التغيرات العالمية لدراسة تأثيرها على الاقتصاد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:34 م
هالة السعيد، وزيرة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة
آية الجارحي
أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، ان الحكومة تترقب تأثير الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصاد المحلي وآلية التعامل معه ومدى تأثيره في معدلات التنمية وتحقيق مستهدفات الحكومة في خطة التنمية ، مشيرة إلى أن مصر تمتلك قطاعا ماليا قويا واقتصادا قويا.

وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الاعلان عن المراجعة الطوعية لتقرير استراتيجية مصر 2030، أن الحكومة تنتظر مرور الربع الاول من العام المالي لمعرفة ما إذا كانت هذه الأزمة مستمرة أم عابرة وبعد ذلك يتم تقييم الأزمة بشكل كامل بداية العام الجديد.

ولفتت الي انها لو ظهرت انها طويلة المدى سيتم دراسة التغيرات الحادثة والتأثيرات السياسية على الدول ،مؤكدا ان مصر لديها قاعدة جيدة من برنامج اقتصادي قوي والتطورات كلها إيجابية.

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