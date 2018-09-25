الجمعية العمومية تعتمد أرباح القابضة للنقل بقيمة 4.7 مليار جنيه

أنهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، احدى شركات قطاع الأعمال، عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة، حيث تم المناقشة والتصديق على ميزانيات العام المالي 2018/2017 المنتهية في 2018/6/30.



وأظهرت نتائج أعمال لنحو 14 شركة تابعة خلال العام المالى 2018/2017 تحقيق إجمالي إيرادات 10.9 مليار جنيه وصافي أرباح 4.7 مليار جنيه.



وحققت شركات تداول الحاويات الثلاث "الاسكندرية ودمياط وبورسعيد" إجمالى أرباح 4.365 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالى الاستثمارات المنفذة بشركات نقل الركاب الثلاث (شرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا) مبلغ 164,4 مليون جنيه.



وكشفت الجمعية عن تدعيم أسطول النقل فى الشركات الثلاث بنحو 75 أتوبيسا من أحدث الموديلات بتكلفة استثمارية مبلغ 147,2 مليون جنيه، وذلك على النحو التالى: "21 اتوبيسا لشركة الصعيد، و20 لشركة شرق الدلتا، و34 اتوبيسا لشركة غرب ووسط الدلتا".



وشهدت جميع الشركات التابعة تحسنا فى نتائج أعمالها خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018 عن العام السابق له، نتيجة اتخاذ بعض القرارات الهامة وتطبيق النظم الإدارية لتحسين الأداء مما ساهم فى نجاح أداء الشركات وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.



كانت الشركات التابعة للنقل البحرى بدأت جمعياتها العامة فى 18 /9 /2018 وبذلك تكون القابضة للنقل البحرى أول شركات قطاع الأعمال التى اعتمد ميزانياتها العام المالى السابق بعد 3 اشهر من انتهائه.