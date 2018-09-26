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برلمان

نائب: الصعيد في حاجة ماسة لوجود مناطق لوجيستية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الصعيد فى حاجة ماسة لإنشاء مناطق لوجيستية به، خاصة فى ظل الكثافة السكانية الكبيرة التى يتمتع بها الصعيد، إضافة إلى الأراضى الواسعة كذلك، مشيرًا إلى ضرورة ألا تقتصر المناطق اللوجيستية على الدلتا فقط.

وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن وجود المناطق اللوجيستية له عوائد كبيرة مهمة جدًا فى التجمعات لأنها توفر تواجد مستودعات للمواد الغذائية، فضلًا عن إنشاء مصانع غذائية بها.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن المناطق اللوجستية تكون بمثابة مخازن استراتيجية، وتعمل على تقليل ثمن التكلفة، عن طريق نقل كميات كبيرة إلى المناطق اللوجيستية.

وأشار إلى أن المحافظات توفر الاراضي لوزارة التموين لعمل هذه المناطق، ولا يتبقى فقط إلا تمويل الشركات، الذى يتوقف على مدى الدعم الذى تقدمه الدولة لهم.

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