محافظ الشرقية: وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالمحافظة 2023 ..صور

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في أعمال إجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة وبحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات.



وخلال الإجتماع إستعرض المحافظ خطة العمل خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في أهمية التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم وإشراكهم في القرار، والعمل على تحسين منظومة النظافة والإرتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها ، مؤكدًا على أهمية الجولات الميدانية المفاجئة لمواقع العمل المختلفة لتحقيق الإنضباط في العمل ومتابعة معدلات الإنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .



فيما وافق المجلس علي تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة داخل الجامعة تمهيدا لتنفيذها داخل مراكز الشباب والقرى الأكثر احتياجا من قوافل ودورات تدريبية ومعارض ومشروعات صغيرة لتأهيل الشباب لسوق العمل بمحافظة الشرقية.



كما وافق المجلس علي تفعيل مذكرة التفاهم بين الجامعة وكلية أوشن كاونتي الأمريكية تدشين لأولى خطوات تفعيل نظام الكليات المجتمعية داخل مصر.



ومن جانبه قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتور خالد عبد الباري، مشيرا الى ان الجامعات هي العمود الفقري للتنمية وأننا لا نحتاج إلى تشريعات وقوانين لضبط الاداء ومنع التجاوزات في المحليات ولكننا نحتاج فقط الي تطبيق التشريعات القائمة ومن حق المواطن الشرقاوي ان يحصل علي خدماته اليومية من نظافة وسلامة طرق ومواصلات جيدة وأماكن ترفيهية للتنزه وهو ما نسعى إليه في الفترة الحالية بجانب المشروعات القومية الكبري التي سيجني ثمارها المواطن علي المستوي البعيد وأضاف أننا نسعي لوقف كل المخالفات ووضع استراتيجية واضحة لمحافظة الشرقية 2023 للنهوض بالمحافظة .