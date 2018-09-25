مدربة كاراتيه تحكي الصعوبات التي قابلتها بسبب إعاقتها

وأكملت: تلك أول مرة اشترك في البطولة العربية وذلك بعد تخفيف الشروط والسماح لأصحاب الإعاقة باللعب وذلك بعد مجهودات مكثفة لوزير الشباب والرياضة لتحقيق أحلامنا.



وقالت: "شعرت أني قادرة علي تحقيق انجاز في الكارتيه رغم أنها بالطبع صعبة وخاصة في البداية كانت تواجهنا صعوبات كثيرة بسبب الإعاقة ".



وعن الأزمات التي واجهتها منذ بدايتها قالت:"في البداية كانت دورة المدارس كان لا يسمح لنا باللعب فيها، إضافة إلى أن الشروط كانت صعبة جدا جعلتنا نبتعد عن اللعبة رغم حبنا لها".



وأكدت آية في تصريحاتها: "حلمي تغير منذ بدايتي للعبة كنت أريد الفوز بالبطولات وذهبيات أم الآن وبعد الاشتراك أصبح هدفي وصول أبناء لمنصات التتويج العالمية وتحقيق ذهبية لبلدنا مصر".



ووجهت آية رمضان الشكر لوزير الشباب والرياضة على المجهودات التي بذلها لتصل لهذا المكان وتمنت التوفيق لرئيس الاتحاد المصري للكاراتيه محمد الدهراوي.

أعربت المدربة آية رمضان، عن فخرها بالمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال يومي 29 \ 30 سبتمبر الجاري بمشاركة 30 لاعبا من مصر.وأضافت آية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الدورة التدريبية التحضيرية للبطولة أفادت الجميع والفرصة لأول مرة تكون أمامنا وبشروط سهلة على عكس الماضي.