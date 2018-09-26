87 من شباب الشرقية في التصفيات النهائية لمهرجان ابداع مراكز الشباب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الاهتمام بالطلائع و الشباب علي راس أولويات المرحلة الراهنة من خلال استغلال طاقاتهم و قدراتهم وتنمية مهاراتهم الحياتية في مختلف المجالات مشيرًا إلي الدور الهام الذي تقوم به مراكز الشباب في تطوير وعي الشباب وتنميتهم في المجالات الثقافية و الفنية وتوجيههم نحو الطريق السليم .



وأوضح المحافظ أنه تم تصعيد 87 مشارك للتصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية من الشباب و الفتيات المبدعين من أعضاء مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة وذلك بعد اجتيازهم التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع مراكز الشباب" لاكتشاف وتنمية المواهب والذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 بمسرح مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة الزقازيق.



ومن جانبه أوضح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن مهرجان ابداع مراكز الشباب يتم تنفيذه في 7 مجالات متنوعة (المبادرات التطوعية - الانشاد الديني والترانيم - الغناء الفردي والجماعي- العزف الفردي والجماعي- المجال الأدبي- الابتكارات العلمية- الأفلام التسجيلية) وذلك بمشاركة المبدعين من شباب و فتيات مراكز الشباب من سن 18 إلى 35 عاما من مختلف مراكز ومدن المحافظة .



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التصفيات التمهيدية تنفذ بحضور متخصصين في تحكيم المسابقات ومتخصصين بكل مجال من أساتذة الجامعات ومتخصصين من قصور الثقافة ومدربي وزارة الشباب والرياضة لافتًا إلي أنه سيتم تصعيد الأعداد المطلوبة من الأعمال في كل مجال للمشاركة في التصفيات النهائية وفقًا لشروط كل مجال من مجالات التسابق و تحديد الفائزين في كل مجال على مستوى المحافظة وتصعيدهم للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوي الجمهورية.