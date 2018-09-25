نائب: المناطق اللوجستية تعمل على سد الفجوة الموجودة بالسوق

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن المناطق اللوجيستية تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، وخطوة مهمة أيضًا لتنشيط الاستثمارات، وقد كنا فى حاجة إلى مثل هذه المناطق منذ فترة طويلة.



وأوضح "نظير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المناطق اللوجستية، تساعد على سد الفجوة الموجودة فى الأسواق، وعلى خفض ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنها تخدم قطاعات كبيرة، خاصة على مستوى التجارة الداخلية.



كان قد أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها مع وزير الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والخارجية، عن توسعها فى إنشاء المناطق اللوجستية، وذلك لضبط الأسواق.