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حوادث

وفاة أحد المصابين فى انفجار لغم بالسويس

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلنت وزارة الصحة بالسويس عن وفاة أحد المصابين فى انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب داخل إحدى المزارع شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، مما أدى لإصابة 5 أشخاص.

وتبين من المعاينة أن الانفجار حدث نتيجة لغم من مخلفات الحروب خلال عمل عدد من العمال بإحدى المزارع شرق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانفجار لغم أرضي شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام وانتقلت قيادات أمنية بمديرية أمن السويس لموقع حدوث الانفجار.

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