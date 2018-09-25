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مرأة

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:35 م
حوض خشب
حوض خشب
اسماء محمد
يعد الحوض من القطع الأساسية فى أى منزل فهو المكان المخصص للحصول على الماء وغسل الوجه لكن فى السنوات الأخيرة لم يعد مجرد وعاء لاستقبال الماء بل أصبح قطعة ديكور مميزة تكمل أناقة المنزل.

وتوجد تصميمات عديدة للحوض الخشبى منها ماهو مستدير ومنها مايشبه الأدغال والحوض الكلاسيكى والحوض المسطح وغيرها من الأفكار التى تروق لمختلف الأذواق.

عرضت صفحة بهجة دار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مجموعة متنوعة من تصميمات الحوض الخشبى بأفكار.

شاهدى الصور..
حوض خشب حوض خشب
حوض خشب حوض خشب
حوض خشب حوض خشب
حوض خشب حوض خشب
حوض خشب حوض خشب
حوض خشب حوض خشب
حوض خشب حوض خشب
حوض خشب حوض خشب
حوض خشب حوض خشب
حوض خشب حوض خشب

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حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

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