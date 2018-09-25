حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

يعد الحوض من القطع الأساسية فى أى منزل فهو المكان المخصص للحصول على الماء وغسل الوجه لكن فى السنوات الأخيرة لم يعد مجرد وعاء لاستقبال الماء بل أصبح قطعة ديكور مميزة تكمل أناقة المنزل.



وتوجد تصميمات عديدة للحوض الخشبى منها ماهو مستدير ومنها مايشبه الأدغال والحوض الكلاسيكى والحوض المسطح وغيرها من الأفكار التى تروق لمختلف الأذواق.



عرضت صفحة بهجة دار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مجموعة متنوعة من تصميمات الحوض الخشبى بأفكار.



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