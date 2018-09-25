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رياضة

منتخب مصر..تعرف على موعد مباراة الفراعنة المقبلة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
نور عادل
منتخب مصر ستكون مباراته القادمة أمام نظيره منتخب سوازيلاند والتي من المقرر لها ان تكون في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

منتخب مصر من المقرر ان يواجه نظيره منتخب سوازيلاند على استاد السلام بالمباراة التي ستقام يوم 12 من شهر اكتوبر المقبل في اطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لـ"كان 2019".

منتخب مصر يطير الفراعنة عقب المواجهة مباشرة الي جنوب افريقيا وذلك من اجل الاستعداد لمواجهة الاياب امام سوازيلاند والتي ستكون يوم 16 من الشهر ذاته.

منتخب مصر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة العاشرة وذلك خلف منتخب تونس حيث يملك منتخب مصر 3 نقاط،بينما يملك منتخب تونس 6 نقاط في الصدارة.

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