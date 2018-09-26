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اقتصاد

المقاولون العرب: 932 مليون جنيه تكلفة مشروعات طرق بأسيوط

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:12 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع إنشاء طريق محور هضبة أسيوط ، وأعمال تنفيذ الطريقٍ المزدوج الذي يشقُ الهضبة بطول 22.6 كم، ويخترقُ تضاريسَ صخرية شديدة الوعورة، ليربط مدينة أسيوط بعدد من الطرق الإقليمية أبرزها طريق (القاهرة/أسيوط) الصحراوي الغربي، والطريق الدائري لمدينة أسيوط نهاية يناير المقبل.

وتابع "صلاح"، فى تصريحات صحفية، أن المشروع يتضمن أيضًا إقامة كوبري علوي بمنطقة درنكا بطول 1.8 كم، وينقسمُ إلى 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل حارة، بالإضافة إلى جزيرة وسطى، ويراعى فى تنفيذه كافة سُبل الأمان والسلامة بتكلفة 932 مليون جنيه شامل نزع الملكية.

كما تنفذ المقاولون العرب بمحافظة أسيوط مشروع مستشفى الإصابات والحوادث الصالح جامعة أسيوط، وتنفذه الشركة بقيمة نحو 300 مليون جنيه ويتكون من دور ارضي وبدروم وثمانية ادوار علوية ويضم 18 غرفة عمليات و487 سرير و11 عنبر عناية مركزة، و3 عنابر انعاش، وأقسام للعيادات الخارجية والاشعة، و معمل الباثولوجيا الاكلينيكية وبنك دم، ومشرحة، وقسم لاستراحات الأطباء وقاعات للمؤتمرات و الدرس ومكاتب إدارية و خدمية.

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