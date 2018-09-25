المقاصة يحصن نجمه من إغراءات الأندية الكبرى بالدورى الممتاز

نجح مسئولو نادى مصر المقاصة فى الحفاظ على إيريك تراورى الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بعد أن اتفق الطرفان على تجديد التعاقد لعدة سنوات مقبلة.



وكان إيريك تراورى نجح فى الظهور بشكل قوى خلال الفترة المقبلة، مما أدى إلى خطف كل الأنظار إليه خلال الفترة الماضية وأصبح اللاعب محط اهتمام الأندية الكبرى فى الدورى الممتاز.



وسادت حالة من السعادة لدى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة طلعت يوسف نتيجة بقاء تراورى داخل أركان الفريق خاصة إنه يعد أحد أهم العناصر التى يتم الاعتماد عليها.