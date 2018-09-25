العاملين بالبنوك والتأمينات: انتخابات النقابات التكميلية بداية 2019

قال جمال عقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إنه من المقرر أن تجري الانتخابات التكميلية للنقابات التي لم يحالفها الحظ بداية 2019.



وأكد "عقبي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن "تحديد الموعد يرجع إلى وزارة القوى العاملة كونها المنظمة للانتخابات النقابية"، نافيا أن يكون القضاء هو المسئول عن تحديده، مشيرًا إلى أن سبب التأخير هو كثرة الملفات المتعلقة بالشأن النقابي، كما أن الدورة السابقة لانتخابات المنظمات النقابية لم يمر عليها سوى أشهر قليلة فهمي تحتاج إلى ترتيبات وإخطار المديريات التابعة للقوى العاملة في جميع المحافظات.



وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إلى أن تم حل هذه الأزمة مؤقتا، وذلك عن طريق تشكيل لجان إدارية لحين تحديد موعد الانتخابات التكميلية.