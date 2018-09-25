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فن

منة فضالي تعليقا على صورتها بالفستان الأبيض: لا تختار شخصا جميلا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، صورة وهي ترتدي فستانا أبيض اللون.

وعلقت منة على صورتها قائلة: «لا تختار شخصًا جميلا ولكن اختار الشخص الذي يجعل اوقاتك جميلة».

وخاضت منة فضالي السباق الرمضاني الماضي بالجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، الذي شاركها بطولته عدد كبير من نجوم الفن ومنهم عبلة كامل، ورياض الخولي، وكريم كوجاك.

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