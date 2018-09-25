الانتهاء من اللائحة التنفيذية للصندوق السيادي وتقديمها لمجلس الوزراء في أكتوبر

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري إن بعد غد "الخميس" الموافق 27 سبتمبر الجاري هو آخر موعد أمام الراغبين للتقديم لشغل منصب المدير التنفيذي الصندوق السيادي المصري.



وأضافت السعيد في تصريحات صحفية على هامش استعراض تقرير المراجعة الطوعية لخطة مصر 2030، ان الوزارة تلقت حتى الآن 40 طلبا للحصول على المنصب.



وأشارت الي انه سيتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لاختيار هذا المدير، موضحة أنه جار الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق استعدادا لتقديمها إلى مجلس الوزراء نهاية أكتوبر .



وأكدت "السعيد" على توافر رأس المال الأولي للصندوق عند وزارة المالية كمساهمة للحكومة بالصندوق، لافتة إلي أن دخول بنك الاستثمار القومي كشريك في الصندوق سيتم من خلال حصة محددة أو أصول مملوكة له.