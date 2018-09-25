ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الانتهاء من اللائحة التنفيذية للصندوق السيادي وتقديمها لمجلس الوزراء في أكتوبر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:59 م
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري إن بعد غد "الخميس" الموافق 27 سبتمبر الجاري هو آخر موعد أمام الراغبين للتقديم لشغل منصب المدير التنفيذي الصندوق السيادي المصري.

وأضافت السعيد في تصريحات صحفية على هامش استعراض تقرير المراجعة الطوعية لخطة مصر 2030، ان الوزارة تلقت حتى الآن 40 طلبا للحصول على المنصب.

وأشارت الي انه سيتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لاختيار هذا المدير، موضحة أنه جار الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق استعدادا لتقديمها إلى مجلس الوزراء نهاية أكتوبر .

وأكدت "السعيد" على توافر رأس المال الأولي للصندوق عند وزارة المالية كمساهمة للحكومة بالصندوق، لافتة إلي أن دخول بنك الاستثمار القومي كشريك في الصندوق سيتم من خلال حصة محددة أو أصول مملوكة له.

ترشيحاتنا

بالأسماء .. تعرف على قائمة المصوتين لاختيار أفضل لاعب في العالم.. مستند

قائد ليفربول يسخر من محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة بوشكاش

طريقة عمل الكشرى المصرى للشيف نجلاء الشرشابى

مدير أمن الإسماعيلية يطمئن على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة

محمد صلاح يتصدر الصحف الإنجليزية.. واندهاش من استبعاد الفرعون

محمد صلاح خارج حسابات ليفربول أمام تشيلسى

لأول مرة.. رضيعة بقمة السلام للأمم المتحدة.. فيديو وصور

مدحت شلبى يكشف مصير لاعبي بيراميدز بعد انسحاب تركي آل الشيخ

السعودية ستضئ بعد 5 سنوات بالطاقة الشمسية.. والسبب

ماذا يحدث للجسم عند تناول البرغل؟

ميدو يعلق على تتويج محمد صلاح بجائزة بوشكاش والتشكيل المثالي

الأرصاد تحذر من أمطار خلال 48 ساعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

15 صورة تكشف أناقة كاثرين زيتا جونز في عيد ميلادها

فيديو

ماريا فريناندا: يعانى الملايين من العنف والعوز وآثار التغير المناخي.. فيديو
الأمم المتحدة: نأسف لاستمرار العنف ضد المرأة.. فيديو
المطربة الأمريكية اليزا ليبيك تكشف عن تعاون فني يجمعها بأحمد عدوية قريبا
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بتنفيذ التنمية المستدامة 2030 بأفريقيا.. فيديو
طريقة عمل الكشرى المصرى للشيف نجلاء الشرشابى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟