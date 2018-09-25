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تعليم

نائب وزير التعليم يلتقي وكيل مشيخة الأزهر لبحث التعاون المشترك‎

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، بفضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، ومسئولى المعاهد الأزهرية؛ لبحث سبل التعاون المشترك، في إطار تبادل الخبرات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.

وأوضح عمر أن الاجتماع تناول تكليفات الوزير وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بعرض المنظومة الجديدة التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتطبيقها، بما يصب في صالح المنظومة التعليمية في مصر، التي تعتمد على أجهزة «التابلت» المزودة بالمناهج الدراسية، وبمختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، مشيرًا إلى أن الامتحانات في المنظومة الجديدة لن تعتمد على عدد الدرجات أو النجاح والرسوب، وإنما تهدف في المقام الأول إلى إفهام الطالب.

وخلال الاجتماع تم تناول آليات تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من أجل إعداد وتدريب المعلمين على النظام الجديد، ليكونوا على دراية بكيفية تطبيق الوسائل والأهداف التي تتضمنها المنظومة الجديدة.

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