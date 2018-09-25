خبراء: مصر تواجه صعوبات فى جذب صناديق الاستثمار للسوق العقارى.. والتشريعات وراء تراجع قيمة التمويل المصرفي رغم وجود طلب كبير على الوحدات السكنية

بدر الدين: العوائق التشريعية تعرقل جذب صناديق الاستثمار للسوق العقارى

خبير: 12 مليار جنيه قيمة التمويل العقارى سنويا

هالة السعيد: قطاع العقارات يمثل 7‎‎% من حجم معدل النمو



من جانبه، أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق العقارية المصرية فى الوقت الحالى، يأتى على رأسها وجود أزمة تشريعية لا تسهل تواجد تلك الصناديق بالسوق، وكذلك عدم منح إعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين في تلك الصناديق.



وأضاف بدر الدين، فى تصريحات صحفية، أن مصر تنفذ خطة تنمية شاملة تشمل بناء مدن عمرانية جديدة، ويمكن استغلال تلك الصناديق في الإسراع بمعدلات تنميتها مثل العاصمة الإدارية الجديدة وشرق بورسعيد وغيرها من المدن.



على جانب آخر، قال حسن حسين، خبير عقارى، إن القطاع العقاري شريك لنشاط التمويل العقاري ولكنها شراكة غير مفعلة بالكامل فى مصر فى الوقت الراهن، وذلك نظرا لعدم سماح القوانين والتشريعات القائمة بتفعيلها.



وأكد حسين، أن إجمالي قيمة التمويل العقاري حاليا تبلغ 12 مليار جنيه سنويا وهي نسبة محدودة جدا بالقياس إلى احتياجات السوق العقارى من الوحدات السكنية، ووجود فئات كبيرة من المصريين غير قادرة على تمويل وحداتها بالكامل.



أوضح أن نشاط التأجير التمويلي ينمو بسرعة أكبر من التمويل العقاري، فهو موجه للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي لا يواجه مشكلة تمويلية عكس القطاع العقاري.

يعد سوق الاستثمار العقارى أحد أهم القطاعات المحققة لمعدلات نمو بالاقتصاد المصرى، خاصة فى الأعوام الأربعة الأخيرة، فى ظل قيام الدولة بإنشاء عدد كبير من المدن الجديدة التى وفرت آلاف فرص العمل للعاملين بالقطاع، بالإضافة لوجود بعض المتطلبات لدعم القطاع ممثلة فى تشريعات وتيسيرات لبعض القطاعات لتساهم بصورة أكبر فى نمو هذا القطاع الرئيسي للتنمية.وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الاقتصاد المصرى يتميز بتنوعه، مؤكدة أن الحديث عن حدوث أزمة في العقارات يمكن أن تؤثر على الاقتصاد غير صحيح.وأضافت السعيد في تصريحات صحفية على هامش استعراض تقرير المراجعة الطوعية لخطة مصر 2030 اليوم الثلاثاء، أن معدلات النمو في مصر تعتمد أكثر على القطاع الصناعي والأخص الصناعة التحويلية، يليه قطاع الاستخراجات والبترول والغاز، ثم بعد ذلك يأتي قطاع التشييد والبناء.ولفتت إلى أن قطاع التشييد والبناء لا يقتصر فقط على العقارات، مشيرة إلي أن القطاع يساهم بحوالي 17‎‎% من معدل النمو ،7‎‎% منها يخص قطاع العقارات.وأكدت توجه الدولة نحو تحقيق طفرة في الصناعة حتي تتمكن مصر من رفع معدلات التصدير من خلال زيادة الإنتاج.