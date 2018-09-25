ماريا فريناندا: يعانى الملايين من العنف والعوز وآثار التغير المناخي.. فيديو

قالت ماريا فريناندا رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حقوق الإنسان ومعايير حماية البيئة وأهداف التنمية المستدامة وكل المبادئ العليا ستكون على رأس أولويات الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مواجهة المشاكل التى يعانى منها العالم والتشكيل والتصدى لما يؤدى للانقسام والاستقطاب.



وأضافت ماريا فريناندا خلال كلمتها بالدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عمل الأمم المتحدة قائم اليوم ليؤكد أن التعددية تقف على رأس العالم للتفكك، مؤكدًا أن التعددية تؤدى للانقسام وانعدام الثقة عبر العالم، مفيدة بأنه يعانى الملايين من العنف والعوز وآثار التغير المناخى.



وأوضحت أن الطموح دفع البعض لتقسيم مجتمعاتنا مما يشكل عكس غاية الميثاق، مشيرة إلى أنه ما من أحد لن يتأثر من الأزمات الاقتصادية والتدهور البيئى كلنا جميعًا بغض النظر.

