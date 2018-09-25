تلاميذ الصم وضعاف السمع يستقبلون فودة بإشارة نحن نستطيع ونحبك

استقبل تلاميذ مدرسة الصم وضعاف السمع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإشارة ترحيب "نحن نستطيع ونحبك" وبادلهم المحافظ نفس الإشارة، جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لأول مدرسة للصم والبكم بجنوب سيناء.



وكان برفقته محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى الزغبي وكيل المديرية وعلى حسن مدير إدارة طور سيناء التعليمية وذلك فى حضور محمود جلال مدير إدارة التربية الخاصة ويوسف عابدين مدير المدرسة.



وقد تفقد المحافظ الفصول وحجرات الأنشطة والتي يتم التعليم فيها عن طريق سماعات الأذن والإشارة واستمع المحافظ لشرح من المعلمين عن كيفية التعامل مع تلاميذ الصم وضعاف السمع.



وأكد المحافظ أن التلاميذ من ذوى القدرات الخاصة توليهم الدولة اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن التعليم الميسر والحياة الأفضل حق لهم مثل كل الفئات بالمجتمع ووعد المحافظ بحضور يوم معهم يكون معدا للأنشطة والمسابقات في نصف العام الدراسي.

